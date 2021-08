Bahnstreiks Wo GDL-Chef Weselsky recht hat

Claus Weselsky weiß zu provozieren – schon von der allerersten Minute an. Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte für 11 Uhr am Freitag zur Pressekonferenz in die Friedrichstraße in Berlin-Mitte geladen. Rund ein Dutzend Journalisten folgte seiner Einladung, auf die Minute ging es los. Weselsky setzt sich auf den Stuhl vor der Wand mit dem GDL-Aufsteller und kommentiert: „Lassen Sie uns loslegen – pünktlich wie die Eisenbahn früher einmal war."