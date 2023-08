Bauwirtschaft „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“

Bei den Wärmepumpen hat sich die Zahl der Anträge auf Förderung von fast 100.000 im ersten Halbjahr 2022 auf knapp 50 000 in der ersten sechs Monaten dieses Jahres halbiert.

Weil die Immobilienbesitzer nicht wissen, ob sie statt Wärmepumpe und Gas etwa Pellets oder kommunale Fernwärme als Energiequelle nutzen können und nicht einschätzen können, ob die Investition in eine Wärmepumpe sich für sie überhaupt lohnen wird. So ähnlich ist es am Bau: Erst muss es jetzt vor allem verlässliche Perspektiven geben. Eingesetzte Steuergelder hätten sonst kaum gute Effekte.



Also 30 Milliarden für die Katz. Und ein Grünen-Vorstoß, der nichts bringt?

Positiv ist: Der Vorstoß lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit auf unsere Branche und ihre schwierige Lage. Das ist dringend notwendig. Derzeit wird in der Diskussion über den Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung viel zu wenig auf den Bau geschaut. Die Grünen haben den Wert und die Wichtigkeit unserer Branche offenbar erkannt. Der Bau steht für immerhin 12 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Jahrelang hat die Politik uns aufgefordert, Kapazitäten aufzubauen, um hohe Wohnungsbauziele zu erreichen, um Verkehrswege und Brücken zu sanieren, um Stromtrassen und Windparks zu errichten. Wenn der Bau gezwungen wäre, diese Kapazitäten abzubauen, wird all das nicht im notwendigen und gewünschten Umfang geschehen können. Zur Wahrheit gehört: Ihre großen politischen Ziele kann die Ampel-Bundesregierung ohne eine funktionierende und gesunde Bauwirtschaft nicht realisieren.