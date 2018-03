Bedarf nach neuen Fachkräften: Der Steuerberatung geht der Nachwuchs aus

Im Wettbewerb gerade um junge Talente verstärken große Kanzleien die Präsenz auf Ausbildungsmessen oder an Hochschulen, stellt Scheuerer fest. „Dieser Gedanke muss auch für mittlere und kleine Kanzleien ausgebaut werden, damit der Berufsstand in der Lage ist, den Nachwuchs zu gewinnen, der zur Bewältigung der zukünftigen Aufgaben notwendig ist.“ Doch die Ansprüche an die Arbeitgeber sind gestiegen: „Junge Mitarbeiter achten immer mehr auf Entwicklungsmöglichkeiten in der Kanzlei. Gleichzeitig wird eine Flexibilisierung der Arbeitszeit erwartet.“