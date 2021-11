Flughafen Hahn: Auch deutsche Muttergesellschaft HNA Airport Group ist insolvent

Der Flugbetrieb in Hahn geht unterdessen weiter. Seit Anfang November stünden die Teams für den Winterdienst und die Enteisung von Flugzeugen bereit, so dass der Betrieb auch unter winterlichen Bedingungen aufrechterhalten werden könne, sagte kürzlich Insolvenzverwalter Plathner. Die Lohn- und Gehaltszahlungen für die 430 Beschäftigten seien bis Ende des Jahres durch eine Insolvenzgeldvorfinanzierung sichergestellt worden. Nach Darstellung Plathners haben sich für den insolventen Hunsrücker Regionalflughafen erste potentielle Investoren gemeldet. Nach seinen Worten hat der Flughafen durch die 24-Stunden-Betriebsgenehmigung sowie seine Lage Investoren „etwas anzubieten“.



