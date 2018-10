Hörbar „Die guten Flugpreise werden versteckt“

Ein wichtiger Grund ist, dass der Preis für Treibstoff steigt. Außerdem fordern immer mehr Angestellte der Fluggesellschaften bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. In Reaktion darauf hat zuletzt Ryanair angekündigt, den Standort Bremen zu schließen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Gebühren an den Flughäfen steigen.



Noch weniger Service



Die Billigflieger versuchen deshalb weiter einzusparen, wo es geht. Beispielsweise fallen dann noch mehr Gebühren für Extra-Leistungen an, so wie jetzt schon für Gepäck oder bestimmte Sitzplätze. Dann zukünftig zum Beispiel auch, wenn man zwei Plätze nebeneinander buchen möchte.

Viele Airlines haben bereits aufgegeben und Insolvenz angemeldet. Der Markt wandelt sich stark. Billigtarife wird es wohl weiter geben, aber weniger und versteckter als bisher, sagt Rüdiger Kiani-Kress von der WirtschaftsWoche im Gespräch mit detektor.fm-Moderatorin Eva Morlang.