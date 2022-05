Jahresabschluss Gerry Weber: Grundkapital zur Hälfte von Verlusten aufgezehrt

Bei einer Prüfung des Jahresabschluss von Gerry Weber wurden Verluste in Höhe von, 5,078 Millionen Euro festgestellt – was der Hälfte des Grundkapitals des Modeunternehmens entspricht. Wie der Vorstand am Freitag mitteilte, handele es sich dabei um einen „rein bilanziellen Effekt“. Das Geschäft und die Liefertreue sollen nach eigenen Angaben des Unternehmens von dem Verlust nicht beeinflusst werden. Auch die Zahlungsfähigkeit sei aufgrund der Überbrückungshilfen im Höhe von 29,1 Millionen Euro gesichert.