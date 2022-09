Naftogaz-Chef Juri Vitrenko: „Russland erwägt Angriffe auf unsere Gasinfrastruktur“

Weil das System auch in mehr als sechs Monaten Krieg bisher von Russland verschont worden ist?

Genau. Vor der erfolgreichen Gegenoffensive gab es keinen Beschuss und keine Bombardierung des Transitpipelinesystems. Über die Sommersaison konnten wir sogar alle notwendigen Wartungsarbeiten an den Rohren durchführen. Damit sind die Leitungen jetzt an sich perfekt für die Heizsaison gerüstet.



Lesen Sie auch: „80 Prozent der deutschen Unternehmer sind in Russland geblieben“



Apropos Heizsaison: Sie haben davor gewarnt, dass diese in der Ukraine sehr hart werden wird. Sie beabsichtigen, die Thermostate in der für ukrainische Städte typischen Zentralheizung herunterzudrehen.

Rund 90 Prozent der ukrainischen Haushalte heizen mit Gas. Rund 40 Prozent des Wärmebedarfs entfällt auf urbane Gebiete. In allen größeren Städten und sogar in Kleinstädten haben wir ein zentrales Heizsystem, das normalerweise von einem oder zwei zentralen Heizkraftwerken bedient wird. Das ist im Grunde ein sowjetisches Erbe. Die Kraftwerke werden mit Kohle, aber hauptsächlich mit Gas betrieben. Und deshalb schaffen die sehr hohen Gaspreise ein Problem. Deshalb hat unser Präsident auch gesagt, dass wir die schwierigste Heizperiode unserer Geschichte vor uns haben. Russland hat diese Heizungsinfrastruktur schon länger ins Visier genommen. Und es gibt kaum Alternativen. Unsere Stromnetze sind nicht für den starken Einsatz elektrischer Heizgeräte ausgelegt.