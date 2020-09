Neue Gadgets Aufrüsten für den Fahrrad-Herbst

Für die anstehende dunkle Jahreszeit ist natürlich eine gute Beleuchtung unabdingbar. Damit man von Autos wahrgenommen wird, ist vor allem ein starkes Rücklicht wichtig. Ab Oktober bietet der Licht-Spezialist Busch & Müller das kleinste am Markt verfügbare Rücklicht mit integrierten Z-Rückstrahler an. Damit erfüllt der Secuzed genannte Strahler die Anforderungen der StVZO. Es ist in zwei Versionen mit Standlicht für den Dynamobetrieb oder als Licht für E-Bikes erhältlich. Das rund 25 Euro teure Secuzed eignet sich zur Montage an ein Schutzblech oder ein Rahmenrohr.

Bild: Spotpress