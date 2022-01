Omikron, Energiepreise, Lieferprobleme: In diesen Branchen wird es 2022 eng

In der gesamten Autozulieferer-Branche steigt der Druck. Beim nordrhein-westfälischen Unternehmen Borgers etwa, das Isolations-, Dämpfungs- und Dekorverkleidungen produziert, stand es kurz vor Weihnachten „Spitz auf Knopf“, wie es ein Insider formuliert. Erst nach harten Verhandlungen ließen sich VW und andere Großkunden zu Zugeständnissen erweichen. Im Gegenzug dürfte nun der Verkaufsprozess für Borgers Fahrt aufnehmen. Auch der ostwestfälische Elektronikhersteller Paragon, der die Automobilindustrie mit Geräten und Sensoren beliefert, kämpft mit reichlich Gegenwind. Zumindest lässt das die Kursentwicklung einer millionenschweren Anleihe des Unternehmens erahnen, die in sechs Monaten fällig wird. Sie notiert bei knapp über 50 Prozent ihres Nennwerts. Der Markt preist also ein deutliches Ausfallrisiko ein. Kurzum: Für viele Unternehmen dürfte es in den kommenden Monaten eng werden. (Wer schon im vergangenen Jahr in die Insolvenz gerutscht ist, lesen Sie hier.)