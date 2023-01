Wirtschaftsgeschichte in Bildern Was wurde eigentlich aus Air Berlin?

Am 15. August 2017 beantragt Air Berlin die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Flugbetrieb wird mit Hilfe einer Bundesbürgschaft fortgeführt. Am 27. Oktober 2017 um 23:45 Uhr landet die letzte Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel (s. Foto). Belair, die letzte Tochtergesellschaft der Air Berlin, meldet im August 2018 Insolvenz an. Flugzeugmodelle, Servierwagen, Schoko-Herzen und andere Liebhaber-Gegenstände werden in Auktionen versteigert.

Das Insolvenzverfahren dauert noch immer an und ist eines der größten der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Bild: imago images