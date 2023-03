Energiewende Diese drei Grafiken zeigen den Wärmepumpen-Boom in Deutschland

Bereits seit Jahren gibt es einen Anstieg bei den verkauften Heizungswärmepumpen. 2016 wurden 66.500 Geräte verkauft. Vier Jahre später hatte sich die Anzahl beinahe verdoppelt. Im vergangenen Jahr gab es einen starken Sprung nach oben in den Zahlen. Der Absatz stieg von 154.000 auf 236.000 an. Ein Plus von über 50 Prozent.