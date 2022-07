Gas-Schutzschirm Uniper: Rettet uns, um euch zu retten!

Seit dem Vormittag erst ist so ein Antrag überhaupt möglich. Da nämlich hat der Bundesrat das neue, das „novellierte“ Energiesicherungsgesetz verabschiedet, das EnSiG. Es enthält im Kern drei Neuerungen, die sich alle in Paragrafen spiegeln, die Maubach referiert. Paragraf 29 erlaubt, kurz gefasst, den Staatseinstieg bei bedrohten Unternehmen. Paragraf 26 sieht vor, dass plötzlich gestiegene Beschaffungskosten beim Gas per Umlage an alle Gaskunden weitergegeben werden können. Paragraf 24 ermöglicht es Unternehmen, höhere Preise an ihre Kunden weiterzugeben. Maubach sagt, die Bundesregierung verfüge damit über den „nötigen Werkzeugkoffer“, um die Krise anzugehen. Die Paragrafen hätten für Uniper „überragende Bedeutung.“