Leipziger Strombörse Ein Stromhändler erzählt: „Jetzt bekommen viele Firmen wirklich Panik“

Uniper sagt, auch Margin Calls hätten dazu geführt, dass der Konzern jetzt weitere KfW-Kredite beantragen muss.

Das bringt alle an ihre Grenzen, kleine und große Häuser. Man muss sich die Dimensionen verdeutlichen: In den vergangenen Jahren hatten wir in Deutschland Strompreise in einer Bandbreite von 20 bis 40 Euro für die Megawattstunde, jetzt waren wir kurzzeitig bei 1000 Euro. Wir sprechen hier über Faktor 50. Die Sicherheitsanforderungen gehen da so durch die Decke, dass Sie nicht mehr damit hinterherkommen, Liquidität zu beschaffen.



Was hat die Preise so in die Höhe getrieben?

Es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Die ausfallenden Atomkraftwerke in Frankreich, die Probleme bei der Rheinschifffahrt, die keine Kohle mehr transportieren kann, ein wahnsinnig trockener Sommer hat Probleme für die Wasserkraft geschaffen. Und dann mussten viele Unternehmen jetzt schlicht kaufen. Das hat die Nachfrage getrieben.