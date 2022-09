Nach ExtraEnergie der nächste Fall Auch dieser Strom-Anbieter pfeift auf die Preisgarantie

Mitte August erhielt der Kunde jedenfalls ein Schreiben von E.Vita. In diesem Jahr habe sich „am Energiemarkt viel Unerwartetes ereignet“, heißt es dort. Der Krieg in der Ukraine, der Lieferausfall beim russischen Gas, die französischen Atomkraftwerke, die „anhaltende Produktion aus Gaskraftwerken.“ All das führe zu „deutlich steigenden Energiepreisen“ – und damit höheren Beschaffungskosten für Strom. Diese Preissteigerungen stellten eine „schwerwiegende Änderung der Geschäftsgrundlage“ im Sinne des Paragrafen 313, Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) dar. „Da eine Fortsetzung des Vertrags zu den bisherigen Konditionen für uns unzumutbar ist, sind wir nun leider gezwungen, den Vertrag anzupassen.“ Ab Anfang Oktober bis Ende des Jahres würde das für den Arbeitspreis für das Produkt E.Vita, Classic Öko-Strom grundsätzlich bedeuten: Preis brutto von 37,78 Cent pro Kilowattstunde auf 46,70 Cent pro Kilowattstunde, netto von 31,7470 Cent auf 39,2469 Cent. Das ist eine Erhöhung um etwa mehr als 23 Prozent. „Mit freundlichen Grüßen. Ihr Energiedienstleister.“ Den Wegfall der EEG-Umlage würde man aber „freilich weiterreichen“, „natürlich 1:1.“