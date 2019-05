Shells E-Ladesäulen-Pläne Haucap: Ein Oligopol wie bei Benzin wird es in der E-Mobilität nicht geben

Zudem betont Haucap gegenüber der WirtschaftsWoche, dass die Zeiten des Tankstellen-Oligopols zu Ende gehen, wenn auch langsam. „Die Machtverhältnisse verschieben sich auf jeden Fall, wenn die Elektromobilität an Fahrt gewinnt. Allerdings ist das doch ein recht langsamer Prozess. Man darf auch nicht vergessen, dass das Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw im Jahr 2018 bei 9,4 Jahren lag. Selbst wenn nun heute vermehrt Elektro-Autos gekauft werden sollten, werden also noch lange sehr viele Autofahrer Benzin und Diesel tanken, da viele Autos erst in einem Alter von über 10 Jahren stillgelegt werden“, sagt er.