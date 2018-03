Chinesischer Versorger State Grid bei 50Hertz ausgebremst

Der belgische Stromnetzbetreiber Elia erwirbt für 976 Millionen Euro weitere 20 Prozent am deutschen Betreiber 50Hertz und nutzt damit sein Vorkaufsrecht. Dies teilten die Belgier am Freitag mit, die mit dem Schritt den ebenfalls interessierten chinesischen Versorger State Grid ausbremsten. Elia erhöht mit dem Zukauf seinen Anteil an 50Hertz auf 80 Prozent. 50Hertz-Chef Boris Schucht begrüßte die Entscheidung von Elia. Sie sei ein starkes Signal, um die Energiewende in Deutschland und Europa voranzubringen.