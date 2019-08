Dennoch unterscheiden sich die Online-Kunden von denen, die in ein Ladengeschäft gegangen sind, um Sportbekleidung zu kaufen. Online-Shopper sind beispielsweise markenbewusster. „Ich kaufe bevorzugt bestimmte Marken“, sagen 53 Prozent der Offline- und 65 Prozent der Online-Kunden. Ein Grund könnte sein, dass vertraute Marken konsistente Produkte bedeuten und damit Kleidung, die passt und weniger Last mit Rücksendungen. Marken im Online-Shop stärker in den Vordergrund zu stellen könnte also ein Weg sein, Decathlon nicht konkurrenzlos davonziehen zulassen.