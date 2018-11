Brauerei-Chef Huber Wie dieser Mann Veltins zum Erfolg führte

Als Huber einst loslegte, mischten ostdeutsche Brauereien wie Hasseröder oder Radeberger gerade den Markt auf. Lebensmittelhändler fragten plötzlich nicht mehr brav an, ob sie denn das Veltins-Bier in ihre Regale stellen dürften – sondern drückten die Preise. Huber fragte seine Mitarbeiter: „Was kostet es, eine Flasche Bier zu produzieren?“ Er bekam keine Antwort, offenbar hatte das niemanden interessiert. Also fing er an, jeden einzelnen Produktionsschritt messbar zu machen, auf Effizienz zu trimmen. Heute weiß er genau, was welcher Schritt kostet – aber sagt es nicht, Betriebsgeheimnis. Nur so viel: „Die Kosten sind heute deutlich niedriger als früher.“ Einmal habe sein Telefon geklingelt. „Du wirst das nicht überleben“, sagte der anonyme Anrufer. Angst habe er nicht gehabt, sagt Huber. „Wenn’s passiert wäre, wär’s passiert.“