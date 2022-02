Corporate Governance Maersk-Verwaltungsratschef Jim Hagemann Snabe tritt ab – Nachfolger nominiert

Die dänische Reederei Maersk bekommt einen neuen Verwaltungsratschef. Amtsinhaber Jim Hagemann Snabe werde sich bei der Jahreshauptversammlung in einem Monat nicht zur Wiederwahl stellen, wie das Unternehmen am Dienstag in Kopenhagen mitteilte. Robert Mærsk Uggla sei für seine Nachfolge nominiert worden.