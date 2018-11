Die Uhren von A. Lange & Söhne Zwei Seiten einer Uhr

Zwischenzeiten misst man im Sport in der Regel eher im Bereich von mehreren Sekunden oder Minuten. Der Triple Split kann mehr. Sie speichert quasi die Zwischenzeit von einer Dauer bis zu zwölf Stunden. Wo kann man das gebrauchen? Lange schreibt: "Am 17. Juli 2016 stellte der deutsche Triathlet Jan Frodeno eine neue Weltbestzeit in der Triathlon-Langdistanz auf. In unglaublichen sieben Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden bewältigte er die Kombination aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Erst 20 Minuten und 44 Sekunden später ging der Brite Joe Skipper als Zweiter durchs Ziel. Unter allen mechanischen Rattrapante-Chronographen wäre nur einer in der Lage gewesen, die Zeiten des Erst- und Zweitplatzierten auf die Stunde, Minute und Sekunde genau zu erfassen: der neue Triple Split."

Bild: PR