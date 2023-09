Fusion: Smurfit Kappa und Westrock wollen neuen Verpackungsriesen schaffen

In der vergangenen Woche hatte Smurfit mitgeteilt, dass es in Gesprächen mit Westrock stehe. Der neue Konzern Smurfit Westrock werde seinen Hauptsitz in Dublin haben und an der New Yorker Börse notiert sein. Smurfit ist der größte europäische Papier- und Verpackungshersteller, Westrock das zweitgrößte Verpackungsunternehmen in den USA.