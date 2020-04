Handelskonzern: Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky entschärft Übernahmegerüchte

Der US-Konzern Sysco hat den Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky nicht wegen einer möglichen Übernahme des Düsseldorfer Großhandelskonzerns angesprochen. „Wir stehen nicht in Kontakt mit Sysco wegen Metro und haben keine Signale erhalten, dass Sysco ernsthaftes Interesse an Metro haben könnte“, erklärte der tschechische Unternehmer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters, bei dem er Fragen schriftlich beantwortete.