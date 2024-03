Insolventes Traditionsunternehmen Schlammschlacht nach gescheiterter Ritzenhoff-Rettung

In der schwierigen Lage des Jahres 2021 stieß Axel Drösser, der zuvor unter anderem als Sprecher der Geschäftsführung von Bofrost und als Geschäftsführer der Getränkegruppe Hövelmann/Sinalco tätig war, ins kriselnde Unternehmen. „Er verbreite viel Optimismus. Das war einer, der wollte anpacken. Eine Art Lichtgestalt“, sagt jemand, der in den turbulenten Tagen Mitte 2021 dabei war. Doch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den daraus resultierenden hohen Energiepreisen hatte der neue Vorsitzende Anfang 2022 eine neue Baustelle vor der Brust. Die Energiepreise stiegen rasant und Ritzenhoff steckte so tief in der Krise, dass in Sitzungen der Ruf nach einem externen Investor laut wurde. Die Suche gestaltete sich schwierig. Ernsthafte Interessenten gab es damals nicht, wie ein Beteiligter berichtet. Bis Robert Tönnies seinen Hut in den Ring warf.



„Die Ritzenhoff AG suchte bereits seit längerer Zeit einen Investor, da die Verschuldung erheblich angestiegen war und in Kürze notwendige und kostspielige Ersatzinvestitionen anstehen. In diesem Zusammenhang wurde ich als westfälischer Familienunternehmer angesprochen, ob ich hier helfen könnte, nachdem sich kein Investor fand“, sagte Tönnies zuletzt gegenüber der Zeitung „Westfalenpost“. Auf Basis eines ausführlichen Sanierungsgutachtens und einer Planung bis 2026 sei er Ende September 2023 als Gesellschafter eingestiegen, um eine bereits zu diesem Zeitpunkt drohende Insolvenz abzuwenden. Tönnies übernahm für vier Millionen Euro 49 Prozent der Anteile an Ritzenhoff.