Insolvenzverfahren Luxusküchen-Hersteller Poggenpohl kommt in britische Hände

Der angeschlagene Küchenhersteller Poggenpohl kommt in neue Hände: Die britische Premiumküchen-Anbieter Lux Group werde das Unternehmen zusammen mit der deutschen Unternehmerfamilie Wolf im Rahmen einer übertragenden Sanierung erwerben, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Manuel Sack am Donnerstag in Herford mit. Zum Kaufpreis machte er keine Angaben.