Lebensmittelkonzern: Hamsterkäufe bescheren Nestlé stärkstes Wachstum seit Jahren

Während diese ihre Jahresziele zurückzogen, hielt Nestlé am Ausblick fest – vorläufig, wie das Unternehmen betonte. Es sei noch zu früh, die vollen Auswirkungen von der Coronakrise zu beurteilen. So peilt der für Nescafé, Maggi oder KitKat bekannte Konzern eine weitere Verbesserung des organischen Umsatzwachstums und der Ergebnismarge an. 2019 hatte das Unternehmen aus Vevey am Genfersee ein organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent erzielt.