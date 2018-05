Luxusgüter: Rücknahme von Ladenhütern bremst Richemont

GenfDer starke Euro und die Rücknahme von Ladenhütern haben den Schweizer Montblanc- und Cartier-Hersteller Richemont im Geschäftsjahr 2017/18 überraschend stark gebremst. In den zwölf Monaten bis Ende März stieg der Umsatz um drei Prozent auf 10,98 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Genf mitteilte. Bei stabilen Währungskursen hätte das Wachstum acht Prozent betragen.