Media-Saturn-Eigner: Ceconomy erzielt Einigung beim verlustbringenden Russlandgeschäft

BerlinDer Media-Saturn-Eigentümer Ceconomy hat wie angekündigt eine Einigung über die Zukunft seines defizitären Russland-Geschäfts erzielt. Man werde sich mit 15 Prozent an der Safmar-Tochter M.Video beteiligen, einem Konkurrenten von Media-Markt, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch in einer Pflichtmitteilung mit.