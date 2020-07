Online-Händler: Modefirma Boohoo prüft Vorwürfe über Ausbeutung von Fabrikarbeitern

Der britische Online-Modehändler Boohoo will Medienberichten über schlechte Arbeitsbedingungen in der Fabrik eines Zulieferers nachgehen. Zur Überprüfung der Zustände bei dem Zulieferer sei die Anwaltskanzlei Alison Levitt eingeschaltet worden, teilte Boohoo am Mittwoch mit. „Die Gruppe toleriert keine Fälle von Verstößen gegen ihren Verhaltenskodex oder Misshandlungen von Arbeitnehmern und zögert nicht, die Beziehungen zu Lieferanten zu beenden, die diese nicht einhalten.“