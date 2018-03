Parfümeriekette: Neue Chefin Tina Müller krempelt Douglas um

Stärker als bisher will Douglas jüngere Zielgruppen ins Visier nehmen. Außerdem will das Unternehmen mit neuen Ladenformaten experimentieren. Angedacht sind etwa reine Kosmetik-Stores in besonders guten Lagen und ein Format, das die Themen Schönheit und Gesundheit verbindet und auch entsprechende Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Auch seinen Online-Shop will Douglas modernisieren.