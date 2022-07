Podcast „Chefgespräch“ Die Eroberung des Kinderzimmers

Aus den Erfahrungen bei Lego hat Engehausen seine Schlüsse gezogen und die Strategie für Schleich abgeleitet. Als er 2015 vom Investor Partners Group aus der Schweiz gefragt wurde, Chef des Unternehmens aus Schwäbisch Gmünd zu werden, sah er Chancen und Potenzial. Schleich beschäftige ein „Design- und Technikteam“, das seien „Künstler, die die Figuren so detailgetreu und authentisch fertigen, dass zoologische Experten teilweise bei uns anrufen“. Diese Authentizität stehe für das „Herz von Schleich“. Schleich sei zwar ein Bruchteil so groß wie Lego mit mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz, werde aber „in Sachen Qualität in einem Atemzug“ mit Lego und Mattel genannt. Außerdem habe Schleich bei der Bekanntheit zumindest in Deutschland das Niveau von Lego und Playmobil erreicht. 2015 sei man erst halb so bekannt gewesen.