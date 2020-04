Schutzschirmverfahren Eine Insolvenz ist eine Insolvenz ist eine Insolvenz

Beide setzen auf eine größere Beteiligung des bisherigen Managements und „unterscheiden sich in der Praxis nur in Nuancen“, sagt Pluta. „In beiden Varianten behält das Management das Zepter in der Hand, wird dabei aber von Sanierungsexperten unterstützt und von einem Sachwalter beaufsichtigt.“



Größer sind die Unterschiede zum Regelverfahren, bei dem ein vom Gericht eingesetzter vorläufiger Insolvenzverwalter das Kommando übernimmt. Zwar haben die Gläubiger bei seiner Auswahl Mitspracherechte, doch wie stark diese in der Praxis durchgesetzt werden können, variiert von Gericht zu Gericht. Klar ist: „Ein Schutzschirmfahren zielt stärker auf die Sanierung eines Unternehmens ab, bleibt aber ein Insolvenzverfahren“, sagt VID-Vorsitzender Niering.



Entsprechend streng geregelt ist denn auch der Ablauf des Verfahrens. „Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung gestellt und die Eigenverwaltung beantragt und ist die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos, so bestimmt das Insolvenzgericht auf Antrag des Schuldners eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans“, heißt es in der Insolvenzordnung. Im Klartext bedeutet das: Um den Schutzschirm aufzuspannen, darf das betroffene Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig sein. Zusätzlich zum Insolvenzantrag sei daher „die Bescheinigung eines Insolvenz- oder Sanierungsexperten erforderlich, dass zwar Zahlungsunfähigkeit droht, aber noch nicht eingetreten ist und eine Rettung des Unternehmens nicht von vornherein völlig ausweglos ist“, erklärt Insolvenzexperte Martini.