Textilhändler: H&M untersucht Zulieferer wegen möglicher Arbeitsrechtverstöße

Die Menschenrechtsgruppe BHRRC verfolgt Vorwürfe über Verletzungen der Arbeitnehmerrechte in Bekleidungsfabriken, seit die Militärjunta in Myanmar vor gut zwei Jahren die Macht übernommen und das Land in eine politische und humanitäre Krise gestürzt hat. Dabei geht es um Missbrauchsfälle in 124 verschiedenen Fabriken. Laut dem Reuters vorliegenden Bericht, waren Lohnkürzungen und Lohndiebstahl die am häufigsten gemeldeten Vergehen.