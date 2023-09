Arznei-Auftragsfertiger: Lonza wechselt abrupt Konzernchef aus

„Die letzten Monate waren zweifellos fordernd, aber unser Unternehmen ist weltweit branchenführend und hat viele Möglichkeiten für weiteres Wachstum in allen Geschäftsbereichen“, betonte Baehny. In den kommenden Monaten werde er dafür sorgen, dass Lonza optimal positioniert sei, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Die mittelfristige Strategie und der Ausblick würden auf einem Investorentag am 17. Oktober dargelegt.