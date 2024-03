Arzneiproduktion: Pharmaunternehmen Lonza übernimmt großes Werk von Roche

Mit einer Milliarden-Übernahme will der Arznei-Auftragsfertiger Lonza das Wachstum ankurbeln. Der Schweizer Konzern übernimmt für 1,2 Milliarden Dollar ein Werk des Pharmariesen Roche in Vacaville im US-Bundesstaat Kalifornien, wie Lonza am Mittwoch mitteilte.