Düngemittelhersteller: Joint Venture von K+S weiter in der Schwebe – Aktie bricht ein

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S muss sich bei der Einbringung seiner Entsorgungsaktivitäten in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Recyclingkonzern Remex gedulden und wird deshalb wohl sein bisheriges Ergebnisziel 2021 verfehlen. Die Prüfung der Transaktion durch das Bundeskartellamt dauere weiter an, eine Freigabe werde womöglich nicht mehr wie bislang angenommen in diesem Jahr erfolgen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.