Felicity Ace VW befürchtet: Autos nach Frachterbrand nicht mehr auslieferbar

Das 200 Meter lange Schiff war auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island, als das Feuer am Mittwoch voriger Woche aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war. Die 22 Besatzungsmitglieder wurden von der portugiesischen Luftwaffe noch am selben Tag in Sicherheit gebracht. Anschließend trieb der Frachter eine Woche lang im Atlantik. Mittlerweile ist er an einen Schlepper gebunden.