Hörbar: Streit um Pflanzenschutzpräparate: Wie dialogbereit ist Bayer?

Mit sogenannten Neonicotinoiden werden Pflanzen behandelt, um sie vor Insekten zu schützen. Bayer stellt das Pestizid her. Ein Risiko für Bienen, Hummeln und Wildbienen – so bezeichnet die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in ihrem Bericht das Insekten-Vernichtungsmittel. Bereits bei niedriger Dosierung können die Mittel lähmen oder töten.