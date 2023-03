Klöckner & Co: Großaktionär Loh will bei Stahlhändler KlöCo aufstocken

Der hessische Unternehmer Friedhelm Loh will seine Beteiligung am Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) deutlich aufstocken und macht den übrigen Aktionären deshalb ein Übernahmeangebot. Lohs Holding Swoctem wolle ihren Anteil von zuletzt 25,25 Prozent auf mehr als 30 Prozent ausbauen, aber nicht die Mehrheit übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Loh, der auch im Aufsichtsrat von KlöCo sitzt, stellte sich hinter die Strategie des Vorstands.