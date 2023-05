Kosten für Therapien 3,5 Millionen Dollar für ein Medikament?

Zum 1. Mai kommt Hemgenix in Deutschland auf den Markt. Ein Einmal-Preis von 3,5 Millionen Dollar ist für die chronisch unterfinanzierten Krankenkassen allerdings schwer zu verdauen. Schon der hohe Preis für Zolgensma sorgte für heftige Diskussionen. Hersteller CSL Behring kündigt deshalb an, in Deutschland eine andere Preisstrategie als in den USA zu fahren. Die Zahlungen sollen sich über mehrere Jahre erstrecken – und dem Prinzip „Zahlung bei Erfolg“ folgen.



Lesen Sie auch, welche neuen Regeln die EU für die Pharmaindustrie aufstellt: „Das ist eine bittere Pille für die pharmazeutische Industrie“



Hemgenix wirkt gegen eine seltene, aber lebenslange Blutungsstörung, Hämophilie B. Den männlichen Patienten fehlt ein Protein, das für die Gerinnung des Blutes sorgt. Es kommt zu starken Blutungen, verbunden mit Schmerzen und Behinderungen. Die Folge: ständige, belastende Infusionen. Laut der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA ist eines von 20.000 bis 50.000 männlichen Neugeborenen davon betroffen. Für den Einsatz von Hemgenix kommt in Deutschland jährlich eine zweistellige Zahl von Patientinnen und Patienten infrage, erklärt CSL-Manager Stefan Neudörfer.