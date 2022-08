Krankenhaus- und Medizinkonzern : Fresenius legt Teilverkauf von Helios offenbar auf Eis

Der neue Fresenius-Chef will einem Medienbericht zufolge voraussichtlich den Teilverkauf der Klinikkette Helios aussetzen. Man erwarte, „dass das geblockt wird“, zitierte die „WirtschaftsWoche“ Verhandlungskreise am Freitag. Der neue Fresenius-Chef Michael Sen, der am 1. Oktober Amtsinhaber Stephan Sturm nachfolgt, wolle sich zunächst ein eigenes Bild machen, berichtete das Magazin unter Berufung auf das Umfeld von Fresenius.