Opel-Mutterkonzern: Stellantis hebt nach Gewinnsprung Renditeziel an

Für das laufende Jahr kündigte Konzernchef Carlos Tavares eine operative Marge von rund zehn Prozent an. Voraussetzung für das Erreichen des Ziels sei, dass sich die Chip-Krise nicht weiter verschärfe und es in der Pandemie nicht zu weiteren Lockdowns komme. Bisher hatte der weltweit viertgrößte Autobauer eine Rendite in einer Spanne zwischen 5,5 und 7,5 Prozent in Aussicht gestellt. In den nächsten zwei Jahren will der weltweit viertgrößte Autobauer elf neue Elektroautos und zehn Plug-in-Hybride auf den Markt bringen.