Pharmakonzern: Aussicht auf neue Roche-Lungenkrebstherapie schwindet

Nach einem weiteren Forschungsrückschlag stehen die Erfolgsaussichten für eine neuartige Lungenkrebstherapie des Schweizer Pharmariesen Roche infrage. In einer spätklinischen Phase-III-Studie konnte eine Kombination aus den beiden Krebs-Immuntherapien Tiragolumab und Tecentriq ein Fortschreiten der am weitesten verbreiteten Form von Lungenkrebs, des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms, nicht verhindern und verfehlte damit eines der beiden primären Behandlungsziele, wie Roche am Mittwoch mitteilte.