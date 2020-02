Plagiarius Die dreistesten Kopien des Jahres

Auszeichnung: Verpackungsdesign „Maria sole Caffè Espresso“

In diesem Jahr werden zusätzlich sechs gleichrangige Auszeichnungen vergeben. Den Anfang macht Caffè Cultura. Es besitzt seit 2016 die Markenrechte an der seit 2008 eingetragenen Marke „MariaSole“ (links) sowie die exklusiven Nutzungsrechte für das bekannte Verpackungsdesign. Der vorherigen Lizenznehmerin wurden alle Rechte an der Marke entzogen und die betrügerische Nutzung der alten Produktkennungen (EAN) für die nachfolgend an den Markt gebrachten Plagiate untersagt. Trotzdem hat die Rösterei Torrefazione S. Francesco S.A.S. (rechts) Plagiate unter der alten Marke „MariaSole“ und ebenso unter der Bezeichnung „MariaGrazia“ weiter vertrieben. Um eine Abgrenzung zu den Plagiaten vorzunehmen, musste Caffè Cultura sein Verpackungsdesign ändern, obwohl es alle gewerblichen Schutzrechte für das bekannte Design besitzt.

Bild: Aktion Plagiarius