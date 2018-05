Das noch unbemannte Schiff legte am frühen Sonntagmorgen vom nordchinesischen Hafen Dalian in der Provinz Liaoning ab. Das örtliche Amt für Seeverkehrssicherheit wies zugleich Schiffe an, ein Areal des Ozeans südöstlich von Dalian bis Freitag zu meiden. Der erste im Land erbaute Flugzeugträger demonstriert die zunehmende Modernisierung der heimischen Rüstungsindustrie der Volksrepublik China.

Bild: dpa