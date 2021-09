Schlechte Nachricht für Häuslebauer: Bauindustrie rechnet mindestens bis Ende 2021 mit Materialmangel

Stressgeplagte Bauherren, Bauunternehmen und Fachhändler müssen weiterhin mit Lieferengpässen, Auftragshindernissen und hohen Preisen klarkommen, lautet die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht? Gibt es derzeit nicht. Jedenfalls nicht so bald, sagt Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), im Gespräch mit der WirtschaftsWoche: „Die Materialknappheit hält mindestens bis Ende 2021 an.“ Erst fürs nächste Jahr gebe es Hoffnung auf eine Normalisierung bei der Versorgung mit Baumaterialien. Das aber hänge davon ab, wie die Hersteller ihre Kapazitäten ausbauen und ob die Transportengpässe beseitigt werden. Umgekehrt rechnet der HDB mit einer weiterhin hohen Nachfrage. Es gebe einen ungebremsten Bedarf an zusätzlichem Wohnraum und in der Infrastruktur.