Thyssenkrupp-Konzernbetriebsratschef Segerath: „Es wird keine Entscheidung gegen die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat geben“

Die Gewerkschafter pochen im Aufsichtsrat von Thyssenkrupp auf ihre Macht: „Es wird keine Entscheidung gegen die Arbeitnehmervertreter im Kontrollgremium geben“, sagte Konzernbetriebsratschef und IG-Metall-Vorstandsmitglied Wilhelm Segerath der WirtschaftsWoche. Drei Bedingungen muss ein neuer Aufsichtsratschef seinen Angaben zufolge erfüllen: Die Person müsse bestens mit den Industriegeschäften von Thyssenkrupp vertraut sein, das deutsche Mitbestimmungsrecht kennen und sich außerdem mit den Eigentümern verständigen können. Die Arbeitnehmervertreter haben nach dem Abgang von Aufsichtsratschef Ulrich Lehner die Mehrheit in dem Kontrollgremium. Markus Grolms, ebenfalls IG-Metaller, hat als Vize den Vorsitz übernommen und damit ein doppeltes Stimmrecht. In Unternehmenskreisen wird Siegfried Russwurm, ehemals Siemens-Technologievorstand, als neuer Aufsichtsratschef oder Vorstandsvorsitzender gehandelt. Gespräche sollen aber noch nicht stattgefunden haben. Russwurm, heißt es in Finanzkreisen, könnten die Investoren Cevian und Elliott akzeptieren.