Folgen des Ukraine-Kriegs Der Putin-Exodus

Wie viele junge Landsleute hat Wladimir Putins Krieg in der Ukraine Irina zuerst schockiert. Dann kamen Angst und Verzweiflung hinzu. „Ich wusste, dass ich da nicht mehr leben will und buchte schnell ein Ticket in eine Richtung, die noch nicht ausverkauft war.“ Ihren vollen Namen will sie nicht verraten, weil sie noch weiter für ihren russischen Arbeitgeber arbeitet. Ins Land zurück will sie aber vorerst nicht.