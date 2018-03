Medienkonzern: General Atlantic soll bei ProSieben-Digitalsparte einsteigen

ProSiebenSat.1 spricht nach Angaben aus Verhandlungskreisen exklusiv mit dem Finanzinvestor General Atlantic über eine Beteiligung an der Digitalsparte des Fernsehkonzerns. General Atlantic habe sich vorerst gegen die Finanzinvestoren Verdane und EQT durchgesetzt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. ProSiebenSat.1 hatte angekündigt, für seine Internetportale wie Verivox und Parship einen Partner an Bord zu holen.