Mobilfunk-Vertrieb: Abzocke im Shop? Vodafone will sich von großer Partneragentur trennen

Wohl wurde Compramos in dieser Zeit vier Mal abgemahnt. Aber erst jetzt, nach der Berichterstattung in der WirtschaftsWoche, will Vodafone der Partneragentur Compramos kündigen: „Angesichts der ersichtlichen Verfehlungen in mehreren Fällen strebt Vodafone eine Trennung von Compramos an und steht hierfür bereits im schriftlichen Austausch“, so der Telekommunikationsanbieter. Er gehe gegen jede Art von Regelverstoß rigoros vor, er sei auch zu Compramos sämtlichen Hinweisen nachgegangen, die aber seien „stückweise, teilweise fehlerhaft und leider nicht vollumfänglich zugetragen worden: Der nun vorliegende Informationsstand zeigt klar, dass die Compramos im Umgang mit unseren Kunden nicht immer entsprechend unserer Vorgaben und Richtlinien gehandelt hat.“