Eines Tages könnte die Technologie eine neue Ära des Personen- und Güterverkehrs einläuten, sagte der Direktor des European Hyperloop Center, Sascha Lamme, bei dessen Eröffnung am Dienstag in Veendam bei Groningen. „Ich rechne damit, dass es bis 2030 die erste Hyperloop-Strecke geben wird, vielleicht fünf Kilometer, auf der tatsächlich Passagiere befördert werden“, so Lamme. Einige Länder, darunter Italien und Indien, träfen bereits entsprechende Vorbereitungen.

Dieser Spalt in der Hyperloop-Röhre ermöglicht es den Fahrzeugen, die Richtung zu wechseln.

Bild: AP